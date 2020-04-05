Ömer Gürsoy: Yeni dönemin Federasyon Başkanları’nın birer CEO gibi vasıfları olmalı

Olimpiyatlar’ın ertelenmesi ile şimdi yeni bir durum ile karşı karşıyayız. Federasyonlar ne zaman seçime gidecek? 2011 yılında hazırlanmasına benim de katkı verdiğim yasaya göre karşımızda 2 seçenek var: 1- “Federasyonlar 4 yıl için seçilirler…” 2- “Federasyon seçimleri Olimpiyatlar sonrası yapılır…” Bu maddelerin arasında hangi hükmün geçerli olacağı konusunda hukukçular arasında mekik dokuyacağız bir kez daha…

Ama ben Türk sporunun geleceğe yönelik olarak dizayn edilmesi için federasyonlar konusunda seçim tarihi açısından değil de gelecekte Türk sporunun ‘öze dönüşünü’, ‘devleti su kuyusu görmeyecek’, ‘özerkliği sadece harcama yaparken değil de gelir yaratacak’ şekilde yeni bir zihniyeti ve anlayışı ortaya koyacak yeni bir yapıya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani, yeni dönemin Federasyon Başkanları’nın birer CEO gibi vasıflara sahip olması gerekiyor.

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Ömer Gürsoy’un yazısı

