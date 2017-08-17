Ömer Dinçer: Müftülük nikahına itirazlar duygusal ve eski alışkanlıklardan kaynaklanıyor

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Dini bir kurum olan müftülük diye muhalefet etmenin anlamı yok. Teknik bir ifadeyle, nikâh işlemlerini yapan kurumlar çeşitlendiriliyor. Bu, daha hızlı işlem ve kurum başına daha az iş yükü demektir.

Yani bu kararın şer’i düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile hiç alakası yok. Müftülüklerde kıyılan nikâhın çokeşliliğe sebep olacağı, çocuk yaştaki evlilikleri kolaylaştıracağı veya mahkeme dışı boşanmayı artıracağı gibi itirazlar, sadece duygusal ve eski alışkanlıklardan kaynaklanıyor.

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Gerçekte bu uygulama, hem dini hem de sosyolojik olarak faydalı sonuçlar doğuracaktır. Kayıtdışı evliliklerin önü kesilir. Dini bahane edip “imam nikâhı” adı altında, hiçbir yasal güvencesi olmayan akitlerin yarattığı istismarları önler.

Ömer Dinçer’in yazısı