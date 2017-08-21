Ömer Dinçer: ‘Metal yorgunluğu’ tespiti partililerin moralini olumsuz etkiler

Anlayabildiğim kadarıyla bir değişim dalgası oluşturarak kamuoyuna taze bir umut verilmeye çalışılıyor. Değişim havasının partiye dışarıdan bakanlarda olumlu bir etki yaratacağı düşünülebilir. Ancak “metal yorgunluğu” tespiti, partinin içerisinde yer alanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracaktır.

Söylenenlerden, parti teşkilatı içerisinde uzun süre çalışanların hem yorulduğu hem de sorunlara alışması nedeniyle “yönetim körlüğü” oluştuğu kastediliyorsa, değişim gerekli olur. Ancak gecesini gündüzüne katarak gönüllü çalışan insanlar, ne olursa olsun teşekkürü hak ederler.

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Nitekim AK Parti her kongre zamanı, teşkilat yöneticilerinde sessiz sedasız önemli değişiklikler yaptı. Gönüller alındığı için teşkilatlarda birlik ve beraberlik hep korunabildi. Halbuki bugünden sonra yapılacak kongrelerde, farklı bir gerekçeyle teşkilat yönetiminden ayrılsalar bile, “metal yorgunu” töhmeti altında kalacaklar.

Ömer Dinçer’in yazısı