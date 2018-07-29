Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’a biber gazı sıkıp ters kelepçe takarak yerde sürükledikten sonra ölümüne sebep olan iki polis memuru asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

Topal, yürüme güçlüğü çeken 82 yaşındaki eşi Fatma Topal’ın kronik hastalıkları için kullandığı ilaçların bitmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmiş, burada reçete yazmayan doktor Ö.Y. ile tartışmıştı.

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Doktorun çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı gözaltına almak istemişti. Polisler, kendilerine direnen Topal’a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

DHA’nın haberine göre açığa alınıp savcılığa götürüldükten sonra serbest kalan iki polisin ifadelerine ulaşıldı. Haklarında soruşturma başlatılan iki polis, doktorun ‘beyaz kod’ vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlattı.

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Sağlık merkezi önünde gözaltına almak istedikleri 82 yaşındaki adamın kendilerine direndiğini belirten polisler, bu nedenle ters kelepçe takmak ve biber gazı kullanmak zorunda kalmış: “Topal bize güçlük çıkardı, olayda asıl mağdur biziz.”

Doktor hakkında soruşturma

Ailenin şikayeti üzerine il sağlık müdürlüğü, sağlık merkezindeki doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı.

Ö.Y.’nin, Topal ‘ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak.

Doktor Ö.Y.’nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na şikayet edildiği öne sürüldü.