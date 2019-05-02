Ölümünün 500’üncü yılında Da Vinci’nin yeni portresi bulundu

Britanya’daki Kraliyet Koleksiyonu Vakfı’ndan Martin Clayton, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in başkent Londra’da ikamet ettiği Buckingham Sarayı’ndaki galeride, İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin gün yüzüne çıkmamış bir eskiz portresini buldu.

Fotoğraf: Kraliyet Koleksiyon Vakfı

Rönesans’a damgasını vuran Da Vinci’nin atölyesindeki asistanlarından biri tarafından çizildiği düşünülen eskiz sanatçının günümüze ulaşan iki portresinden biri – diğeri ise öğrencisi Francesco Melzi tarafından çizilmişti.

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Portrenin ‘alelacele çizilmiş bir eskiz’ olduğunu belirten Clayton, çizimin Da Vinci’yi ‘kaygılı ve düşünceli’ resmettiğini söyledi.

Portre, sanatçının ölümünün 500’üncü yıldönümü kapsamında, bulunduğu ‘The Queen’s Gallery’de düzenlenen ‘Çizimle Hayat’ sergisinde ünlü ressamın diğer çizimleriyle birlikte sergilenecek.

Sanatçının mimarlık, anatomi, mühendislik, haritacılık, jeoloji ve botanik gibi farklı dallardaki çalışmalarının yer alacağı serginin küratörlüğünü üstlenen Clayton, ”Portre, Da Vinci koleksiyonu açısından paha biçilemez bir parça” dedi.

