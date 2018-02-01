‘Ölümün ÇED’i olmaz’: Halk salon ‘bastı’, termik santral toplantısı yapılamadı

Tekirdağ’da iki ilçe arasına kurulması planlanan kömürlü termik santralinin ÇED bilgilendirme toplantısı eylem üzerine gerçekleştirilemedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, bugün Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki Pınarça mevkiinde yapılması planlanan santral için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlemek istedi.

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Salon dolarken bazı kişiler dışarıda kaldı. Salonda çoğunluğunu kadınlardan oluşan grup, termik santrale karşı çıkarak protesto etti, sıklıkla ‘Termik santral istemiyoruz’ sloganları attı. Salonda zaman zaman da arbede yaşandı.

Salon dışında da eylem

Salona giremeyenlerle aralarında Kuzey Ormanlı Savunması ve Greenpeace üyelerinin de bulunduğu dışarıda grup eylem yaptı. Burada da protestocularla polis arasına arbede yaşandı.

Gruptan bazıları siyah elbiseler giyip gaz maskeleriyle yatarak santrali protesto etti.

Grup üyeleri ‘Termik santral ölüm demektir’, ‘Ölümün ÇED’i olmaz. Diren Trakya, Diren Kuzey Ormanları’, ‘Kömür için ormana kıyma’, ‘Kömür tozu tüm Trakya’ya yayılacak’ ve ‘Kanser hastaları çoğalacak’ ve ‘Olmaz be ya’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Toplantı yapılamadı

Gerginlik üzerine bakanlık yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremedi. Toplantının yapılamadığına dair tutanağa “Halkın katılım toplantısı için saat 10.30’da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna gelinmiştir. Halkın katılım toplantısı açılışı yapılmıştır. Halk bilgi almak istemeyerek eylem yapmıştır. Toplantı kapatılmıştır” yazıldı.

CHP-MHP arasında ‘tutanak kavgası’

Tutanağın tutulması sırasında bazı CHP ve TEMA üyeleri tutanakta ‘Toplantı kapatılmıştır’ yerine ‘Toplantı yapılamamıştır’ ifadesinin yer almasını istedi. Bu sırada orada bulunan MHP ve Ülkü Ocakları üyeleri de CHP’lilere ‘Niye karışıyorsunuz’ diye tepki gösterince yine gerginlik yaşandı.

Gerginlik polisin araya girmesiyle sonlandı. Tutanağın imzalanmasının ardından bakanlık yetkilileri salondan ayrıldı. Salonu boşaltan vatandaşlar da ayrı bir tutanak hazırlayarak imzaladı.

‘Toprağa suya sahip çıkmak istediler’

CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay şunları söyledi: “ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Katılım yoğun oldu. Kapılar kapatıldı ve içeride tepki oluştu. Bu tepkiyle beraber vatandaşlar ciddi noktada termik santralin yapılmaması konusunda bir tepki ortaya koyunca toplantı gerçekleştirilemedi. Toplantı da iptal oldu. Vatandaşlar doğal olarak tepkilerini ortaya koydular. İçeride ve dışarıda da böyle oldu. Ciddi çoğunluğu burada yaşayanlar toplantıda yer aldı. Oradaki vatandaşımız, toprağına ve suyuna sahip çıkmak istediler.”

Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram da şunları kaydetti: “Bu termik santral bölgede toprağa, suya, insana zarar verecek. Biz de bugün sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte buradaki toplantıya takip ettik. Toplantıda vatandaşlarımızı gereken ilgiyi göstererek, toplantının yapılmaması için tepkisini ortaya koydu. Bu konunun takipçisi olacağız.”