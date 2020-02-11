Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO’nun bazı seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre saat 07:00 ve 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Saat 10:00 ve 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14:25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.