Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO’nun bazı seferleri iptal

Aralık ayında 788 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 19.1 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’nın da ortaklarından olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon grubuna da 4.46 milyar lira teşvik verildi.