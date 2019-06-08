Ölümlü trafik kazalarında yüzde 56 azalma var; buna rağmen yedi günde 69 kişi öldü

Dokuz günlük bayram tatilinin ilk yedi gününde meydana gelen trafik kazalarında 69 kişi öldü; 531 kişi yaralandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil’in açıkladığı verilere göre geçen yıla oranla ‘Türkiye’nin trafikte kaybettiği canlar karnesi’nde düzelme var; ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı.

Fotoğraf: DHA

31 Mayıs Cuma saat 18.00’den 7 Haziran saat 23.00’e kadar 165 kaza meydana geldi. Yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere rağmen meydana gelen kazalardaki can kayıpları her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın tadını kaçıran haberlerin başında yer aldı.

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Yalova’da bayram tatili dönüşü dolayısıyla sıklaştırılan yol kontrollerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil (üstte) dönüş yolculuğu için sürücüleri bir kez daha uyararak, “Bayram sürecindeki istatistikler geçen yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 56’ya yakın azalma olduğunu gösterdi” dedi. Kaza sayısında yüzde 60’a yakın bir azalma olduğunun altını çizen Erdil, bir kişinin canını kurtarmanın bile çok önemli olduğunu vurguladı.

Trafik kurallarına duyarlılık oluşması için sahada olduklarını belirten Erdil, 31 Mayıs-10 Haziran arasında günde 9 bin 202 tim, 18-19 bin trafik personelinin 11 günlük toplam süreçte ise 101 bin 600 tim ve 185 bin trafik personelinin denetim ve izleme çalışmaları için görevlendirildiğini söyledi.