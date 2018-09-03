Ölüm rotası: Akdeniz’de sekiz ayda 1600 sığınmacı hayatını kaybetti ya da kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılardan 1600’ünün, Akdeniz’de hayatını kaybettiğini ya da kaybolduğunu bildirdi.

AA’nın haberine göre BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ‘Umutsuz Yolculuklar’ adlı raporunda sığınmacıların başına gelenlere yer verdi.

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Raporda, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşan sığınmacı sayısında düşüş olduğu, ölüm oranlarının da arttığı vurgulandı.

Buna göre Ocak-Ağustos 2018 tarihlerinde 1600 kişi, Akdeniz’de hayatını kaybetti ya da kayboldu.

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Bu da her 18 sığınmacının yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu anlamına geliyor. Geçen yıl her 42 kişiden birinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kayıtlara geçmişti.

Avrupa’ya çağrı

Raporda, Akdeniz’den Avrupa’ya düzensiz geçişlerin üç yıl önce Bodrum’da Aylan Kürdi’nin cesedinin bulunmasından bu yana en ölümcül hale geldiğine vurgu yapıldı.

BM, sığınmacıların ölümcül yolculuklarının önüne geçilmesi için Avrupa ülkelerine düzensiz göçmenlere güvenli ve ve yasal geçit yolları açmaları, yeni iskan alanlarını artırmaları ve ailelerin bir araya gelmesinin önündeki engelleri kaldırmaları çağrısında bulundu.

Geçen yıl Kuzey Afrika-İspanya rotasında 200 kişi hayatını kaybederken bu rakam yılın ilk sekiz ayında 300’ü geçti.

Karayolu güzergahlarında yaşamını yitirelerin sayısı geçen yılın tamamında 48’di. Bu yılın başından bu yana karayolundan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 78 kişi öldü.