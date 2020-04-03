Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288’inci gününde hayatını kaybetti.

Grup Yorum, Bölek’in ölümünü Twitter hesabından, “288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i şehit verdik… Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz” sözleriyle duyurdu.

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Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, üç yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevine başlamışlardı.

Grup üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek, hapishanede başlattıkları açlık grevlerini tahliye olmalarına rağmen evlerinde sürdürürken, 11 Mart 2020 günü İstanbul Emniyeti’nin talebi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İkili, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 16 Mart’taki kararıyla taburcu edilmişi.