Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine yönelik saldırılarda ölen 49 kişinin kimlikleri ülke ve dünya basınına yansımaya başladı. Yetkililerin henüz resmi olarak açıklamadığı kurbanlar arasında Suriye’deki savaştan kaçan da var, Sovyet işgali sırasında Afganistan’dan Yeni Zelanda’ya göç eden de… Üç yaşındaki Mücat İbrahim’in kurbanlar arasında olması ise yürekleri dağladı; dünyanın dört bir yanından aileye destek mesajı yağdı.

Üç yaşındaki Mücat İbrahim kaçmaya çalışırken öldü

Mücat İbrahim (3): Kurbanların en küçüğü olduğu tahmin edilen üç yaşındaki Mücat İbrahim’in ailesi Facebook’ta acı haberi paylaştı. Oğullarını sevgiyle anacaklarını ifade eden aile paylaştıkları bir fotoğrafının altına “Seni çok özleyeceğiz” yazdı. Babası ve ağabeyiye El Nur Camii’ne giden İbrahim’in etrafa ateş açılırken kaçmaya çalışırken vurulduğu belirtildi. Ailesi saldırıdan sonra bulamadıkları oğullarını saatlerce aradıktan sonra öldüğünü öğrenip haberi duyurdu. Ağabeyi ve babası ölü taklidi yaparak kurtuldu. Ağabeyi Mücat İbrahim’i enerjik ve güler yüzlü bir çocuk olarak niteledi.

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SSCB işgalinden kaçmıştı

Davut Nabi (71): Afganistan’da doğan Nadi, Sovyet işgalinden kaçan ailesiyle birlikte 1980’de Yeni Zelanda’ya yerleşti. Mühendis olan Nadi emekli olduktan sonra toplum lideri olarak yaşamını sürdürdü. Yerel bir Afgan derneğinin başkanıydı. Ülkedeki diğer göçmenlerin dernekleriyle iyi ilişkileri olan Nadi’nin saldırı sırasında başkalarını korumak için kendini siper ettiği belirtildi.

Futbolcu olmak istiyordu

Sayyad Milne (14): Cuma günü annesiyle birlikte El Nur Camii’nde olan Milne futbolcu olmak istiyordu.

Babası Yeni Zelanda medyasına konuştu:“Öldüğü bana resmi olarak bildirilmedi ancak onu görenler var. Ben onu cesur, küçük bir asker olarak görüyorum. Onu hiçbir şeye değer vermeyen biri tarafından öldürülmesini kabul etmek çok zor.”

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Baba-oğul birlikte öldüler

Naim ve Talha Raşit: Raşit Ailesi Pakistan kökenli. Naim Raşit Christchurch’te öğretmenlik yapıyordu. Görgü şahitleri onun saldırı sırasında saldırgana engel olmaya çalıştığını söyledi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Birlikte namaza gittiği iki oğlundan biri olan Talha da onunla birlikte öldü, diğer oğlu ise ağır yaralı.

Kocasını ararken öldü

Hüsna Ara (42): Bangladeş kökenli Ara, caminin kadın bölümünde namaz kılıyordu. Saldırgan içeri girip insanların üzerine rastgele ateş açmaya başladığında tekerlekli iskemleye bağlı kocasını aramaya gitti. Kocasını kurtarmak için çabalarken kurşunların hedefi oldu.

‘Yeni Zelanda güvenli cennet’ diye Suriye’den kaçtı

Halit Mustafa: Suriye’deki savaştan kaçmak amacıyla ailesiyle birlikte ülkesini terk edip 2018’de Yeni Zelanda’ya yerleşti. Ancak, ölüm onu savaştan kaçtıktan bir yıl sonra El Nur Camii’nde buldu. Ailesiyle göç ederken Yeni Zelanda’nın ‘güvenli bir cennet’ olduğunu düşünen Mustafa’nın oğulları da yanındaydı. Birinden henüz haber yok. Diğeri ise ağır yaralı.