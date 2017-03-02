‘Ölüm korkusuyla yarışmak istemiyorum’: Olimpiyat şampiyonu kayakçı Kayseri’deki Dünya Kupası’na katılmayacak 

Avusturyalı olimpiyat şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, 4 Mart’ta Kayseri’de düzenlenecek Snowboard Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı.

Dujmovits bu kararına gerekçe olarak, Kayseri’de 14 askerin yaşamını yitirdiği, 56 kişinin de yaralandığı 17 Aralık 2016 tarihli bombalı saldırıyı gösterdi.

‘İlk üçü hedefliyordum’

DHA’nın haberine göre şampiyona için geçtiğimiz yıl bu kentte olduğunu ve çok memnun döndüğünü belirten 29 yaşındaki kayakçı, şöyle devam etti: “Aşırı sise rağmen çok iyi bir yarış çıkardım. Fakat aradan bir yıl geçti ve bu bölgede çok üzücü olaylar yaşandı. O şehirde 17 Aralık tarihinde patlayan bombalar 15 insanı öldürdü. Son Dünya Kupası için sıkı bir çalışma yapmıştım. İlk üçe girmeyi hedeflemiştim. Uzun uzun düşündüm ve Kayseri’ye gitmeme kararı aldım.”

‘İçimden bir ses gitmememi söylüyor’

“Oraya gitmeyi çok istiyordum ama içimden bir ses gitmememi söylüyor” diyen Dujmovits, Avusturya Kayak Federasyonu yetkililerinin, “Türkiye’de can güvenliğinizden sorumlu olamayız” açıklamasından sonra takım arkadaşlarıyla birlikte Kayseri’ye gitmeme kararı aldıklarını anlattı.

‘Ölüm korkusu yaşayarak yarışmak istemiyorum’

Türkiye’nin güvenliği en üst seviyede sağlama garantisi vermesine karşın kararını değiştirmeyen Dujmovits, “Polis korumasında, kayak pisti kenarında keskin nişancılar eşliğinde, ölüm korkusu yaşayarak yarışmak istemiyorum. İspanya’nın Sierra Nevada dağında yapılacak olan Dünya Şampiyonası çalışmalarıma Alman kayakçı arkadaşım Anke Karstens ile birlikte devam edeceğim” diye konuştu.