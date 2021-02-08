Ölüm belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyerek sağlıkçılara saldırmışlardı: Dört kişi gözaltında

Gaziantep’te, özel bir hastanede, dün, hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna ‘corona’ yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldıran dört kişi gözaltına alındı.
Çıksorut Mahallesi’ndeki özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören M. A.K. (71), dün hayatını kaybetti. Yakınları, ölüm belgesine Covid-19 yazılmasını istemeyince sağlık görevlileri ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce hasta yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı.
Biri hemşire üç hastane çalışanı hafif yaralandı. Hastanede hasar oluştu.
Yaralanan üç hastane görevlisi darp raporu alıp polise şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası incelemesinin ardından sağlık görevlilerini yaralayan ve etrafa zarar veren dört kişinin kimliği belirlendi. İsmi açıklanmayan bu kişiler bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.