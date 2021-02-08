Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ölüm belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyerek sağlıkçılara saldırmışlardı: Dört kişi gözaltında

Gaziantep’te, özel bir hastanede, dün, hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna ‘corona’ yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldıran dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Çıksorut Mahallesi’ndeki özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören M. A.K. (71), dün hayatını kaybetti. Yakınları, ölüm belgesine Covid-19 yazılmasını istemeyince sağlık görevlileri ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce hasta yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı.

Reklam

Biri hemşire üç hastane çalışanı hafif yaralandı. Hastanede hasar oluştu.

Yaralanan üç hastane görevlisi darp raporu alıp polise şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası incelemesinin ardından sağlık görevlilerini yaralayan ve etrafa zarar veren dört kişinin kimliği belirlendi. İsmi açıklanmayan bu kişiler bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Reklam

Ölen yakınının belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyen grup hastane çalışanlarına saldırdı

SON HABERLER

Bir ‘demokrasi kahramanı’nın hazin hikayesi

Suu Çii’nin bir ‘insan hakları savunucusu’ değil askerle işbirliği yapıp soykırımı gizlemeye çalışan bir ‘politikacı’ olduğu anlaşıldı. Yine de halkın oylarıyla seçilen bir lider.

Mahcup olabilmek iyi bir şeydi aslında!

En temel insani çizginin dahi nasıl yok sayılabildiğini görmek ve sözüm ona ‘alışveriş önerileri’ başlığı altında yoksunluğu böyle hafife alabilmek, en şaşırmayanı bile çileden çıkarabiliyor demek ki.