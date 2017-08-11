Ölüdeniz kumsalındaki ‘lüks localar’ kaldırıldı

Muğla’nun Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı’nın sahilinde görüntü kirliliğine yol açan localar kaldırıldı.

Kumburnu Tabiat Parkı’nın işletmecisi Güney Aydeniz Turizm A.Ş. Genel Müdürü Halil Tatlıcı eleştiriler nedeniyle locaları kaldırdıklarını duyurdu. “Locaları ailelerden gelen istek üzerine bir hizmet olarak sunduk. Çocuklarıyla birlikte rahat bir şekilde denize girmek istiyorlardı. Localar bu nedenle konuldu. Fiyatı emsal plajlardan daha ucuzdu, hatta sabit bir fiyat da yoktu. İndirim yapılıyordu. Loca sayısı işletmeyi aldığımızdan bu yana 12 taneydi. Sayılarında bir artış söz konusu değil. Sabit olmayan ve sadece müşterilerden gelen talep üzerine konuşan bu locaları eleştirilerden dolayı da kaldırdık.”

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Denize sıfır 12 ahşap loca, tatilcilerin ve belediye başkanının tepkisini çekmişti.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, ‘rant’a işaret etmişti.

Locaların günlük kirası 210 liraydı.

Fethiye’de dünyaca ünlü plaja ‘ahşap loca’: Belediye başkanı ‘rant’a işaret etti