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Yaramazlara biraz batar!

Ölü doğan dört yavru köpeği kalp masajı ve suni tenefüsle hayata döndürdü

Bartın’da yaşayan bir kadın, ölü doğan beş yavru köpeği kalp masajı ve suni tenefüsle hayata döndürdü.

Fotoğraf: DHA

49 yaşındaki Sevim Arkan, çöplük olarak kullanılan 5 dönümlük araziye 2017’de barınak kurdu. Kiralık arazide yaklaşık 500 köpek yaşıyor.

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Köpeklerden biri, doğum sırasında ölürken, dört yavrusu da yaşam belirtisi göstermeden doğdu. Arkan, yavru köpeklere kalp masajı ve suni tenefüs yaptı. Yavru köpekler böylece yaşama tutundu.

@sevimarkan

OLÜ DOGDU VE GENE IS BIZLERE DÜŞTÜ #kesfet #keşfet KURTARMAYA CALISTIK BAKAIN BAKALIM 2 INCI VIDEOYA

♬ orijinal ses – Sevim Arkan

Arkan, “Kim olsa aynı şeyi yapardı” diyerek o anları anlattı: “Anne doğum sırasında öldü. Dört yavrusu da ölü doğum yaptı. Ben de 20 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptım ve onları hayata döndürmeyi başardım. Sonra o anları görüntüleyen arkadaşım sosyal medyada bu görüntüleri yayınlamış, binlerce kez izlenmiş ve çok güzel tepkiler aldım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim insanlardan ricam, o canlara iyi baksınlar, onlar bize emanettir.”

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