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Yaramazlara biraz batar!

Ölü balinanın midesinden çıktı: 115 plastik bardak, 25 poşet, dört pet şişe, iki terlik, çuval….

Endonezya’da kıyıya vuran ölü balinanın midesinde yaklaşık 6 kilo çöp çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Endonezya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Wakatobi bölgesindeki Kapota Adası’nda, kıyıya vurmuş halde cesedi çürümeye başlayan 9,5 metre uzunluğunda İspermeçet balinası bulunduğu belirtildi.

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Açıklamada, balinanın midesinden 115 plastik bardak, dört pet şişe, 25 poşet ve ikiterliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık altı kilo çöp çıkarttığı belirtildi.

Balina aynı zamanda çevre mücadelesi veren uluslararası sivil toplum örgütlerinden Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri tarafından da incelendi.

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WWF yetkilileri de ceset çürümeye başladığı için balinanın ölümüne midesindeki çöp yığınlarının neden olup olmadığını belirleyemediklerini ifade etti.

Balinanın bugün bölgedeki Kolowawa Plajı’na gömüleceği bildirildi.


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