Oltu çayına tonlarca zift ve atık yağ döküldü, balıklar ve kuşlar öldü

Erzurum’daki Oltu çayına zift ve atık yağ dökülmesi sonucu çok sayıda kuş ve balık öldü.

Adını bulunduğu Oltu ilçesinden alan çay, merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çay boyunca 50 köyün tarım arazisi var.

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İnsanlar ve hayvanlarla teması olan çaya 27 Ocak’ta henüz kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşalttı.

Çaya yayılan zift ve yanmış atık yağın öldürdüğü onlarca kuş ve balık kıyıya vurdu. İlçede yaşayanlar bunun ‘çevre felaketi’ olduğunu belirterek yetkililere durumu bildirdi.

Oltu’nun en önemli su kaynaklarından biri olan çayın tarımsal arazilerin sulanmasında kullanıldığını belirten ilçe sakinleri, kirliliğin insan sağlığını da etkilemeden çayın bir an önce temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Oltu Belediyesi’nde görevli çevre mühendisi bölgede inceleme yaptı. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerinin ilçeye gelerek Oltu Çayı’ndan numune alıp inceleme yapacakları öğrenildi.