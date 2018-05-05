‘Olsa ona olurmuş’: Ekinci’ye göre kadın yüz vermeden Türk erkeği taciz etmiyor

Kadının yüz vermemesi durumunda hiçbir Türk erkeğinin taciz etmeyeceğini öne süren şarkıcı Tuğba Ekinci, “Olsa bana olurdu” dedi.

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Ekinci, fakirliğin görgüsüzlük olduğunu savunarak şöyle konuştu: “Ruhen çok zenginim. Ayağımı yorganıma göre uzattım hep. Hiçbir zaman maddiyatçı olmadım. Oturduğum yerde kalırım, yıllarca aynı eşyayı kullanırım. Her markadan mutlaka bir şeyim vardır. Özel günlere saklarım. Çantaya verilen parayla reklam yapmak büyük görgüsüzlük. Zenginlik nedir, görgüdür. Fakirlik görgüsüzlüktür. Görgüsüzse insan, sonradan parayı bulduğunu anlarlar.”

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Hiç tacize uğrayıp uğramadığı sorusunaysa Ekinci şu yanıtı verdi: “O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir.”

Ekinci, “O şimdi asker, canı neler ister. Uykuda mevlam, beni ona göster” adlı şarkısıyla ünlenmişti.