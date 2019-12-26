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Yaramazlara biraz batar!

‘Ölmek istemiyorum’ diyen Zeliha’nın eski eşine elektronik kelepçe takıldı

Aydın’da, üç yıl önce boşandığı Murat Cem K. (36) tarafından sürekli tehdit edilen, 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamayan ve sosyal medyadaki, “Ölmek istemiyorum” paylaşımıyla sesini duyuran Zeliha Erdemir’in (32) eski eşine üç ay süreyle elektronik kelepçe takıldı.

Fotoğraflar: DHA

Erdemir’in yaşadığı Didim ilçesindeki 1’inci Asliye Mahkemesi’nce örnek karar verilerek elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

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Altı yaşında bir oğlu olan muhasebeci Erdemir, Murat Cem K.’nin şiddet uygulaması nedeniyle 26 Aralık 2016’da boşandı. Murat Cem K.’nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Erdemir, defalarca şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma sosyal medya üzerinden isyan etti ve çok sayıda basın kuruluşunda habere konu oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Aydın Barosu, adres değişikliği nedeniyle uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim başsavcılığına dilekçe verdi. Mahkeme, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un ‘tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir’ hükmünü içeren 12’nci maddesi gereği Murat Cem K.’nin, boşandığı Zeliha Erdemir’e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.’ye elektronik kelepçe takıldı.

‘Ölüm korkusuyla yaşamaktan kurtuldum’

Eski eşine elektronik kelepçe takılmasının ardından rahat nefes aldığını belirten Erdemir şunları söyledi: “Çaresiz kalmıştım. Sesimi duyurmak istedim. ‘Ölmeden sesimi duyun’ diyerek haykırdım. Bu çığlığa duyarsız kalmayan herkese teşekkür ederim. Artık korkularım azaldı. Her gün ölüm korkusuyla yaşamaktan kurtuldum.”

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