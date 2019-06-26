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Yaramazlara biraz batar!

‘Olmayan’ konferansa 5 dolar giriş ücreti ödediler

Afrika ülkesi Ruanda’da, 2 bin kişi ‘sağlıklı ve formda kalmak’ konulu bir konferans için 5 dolar (28.9 lira) giriş ücreti ödedi. Ancak başkent Kigali’deki konferans salonuna ulaştıkları öyle bir konferans olmadığını, dolandırıldıklarını fark etti.

Fotoğraf: BBC

Polis, çoğunluğu genç olan mağdurları dolandıranların bulunması için soruşturma başlattı. Katılımcılardan biri, “Salona girdik ve uzun bir süre bekledik. Ortada ne konuşmacı vardı; ne de organize edenlerden biri. Bize konferansa katıldığımız takdirde 197 dolar verileceğini söylemişlerdi. Değil para almak verdiğimiz katılım ücretinden de olduk” dedi.

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Katılımcıların durumu sosyal medyada paylaşması üzerine gençlik bakanı ve emniyet teşkilatından birimler konferans salonuna gitti. Gençlik Bakanı Rose Mary Mbabazi öfkeli kalabalığa, “Maalesef bir grup dolandırıcının kurbanı olmuşsunuz ama siz de boş vaatlerle kolay para kazanma fikrinden vazgeçin. Bu bir ders olsun” diye seslendi.

Polis ise dolandırıcıları bulup adalete teslim edeceklerine dair söz verdi.

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