Olmadı baştan: Yağmurda su sızdıran Melikgazi Türbesi’ne yeni restorasyon

Kayseri’de 800 yıllık Melikgazi Türbesi beş yıl önce restore edildi ancak daha sonra yağmur yağdığında duvarları su sızdırmaya başladı. Türben yeniden restore edilecek.

Fotoğraflar: DHA

Pınarbaşı ilçesinde aynı adı taşıyan mahallede bulunan türbe, beş yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Ancak restorasyondan sonra türbenin orijinal yapısı bozuldu. Yağmur ve kar yağdığında ise türbenin duvarlarından su sızmaya başladı.

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Eski muhtar Sebahattin Seyhan, restorasyonda dört orijinal duvarın yıkılarak yenisini yapıldığını belirterek İran’dan getirilen tuğlaların yerine de yeni tuğlalar konduğunu söyledi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, tarihi yapının restorasyon sonrası su geçirmesi nedeniyle dokusunun bozulduğunu belirterek yakın zamanda yeniden restorasyon işlemlerinin başlayacağını açıkladı.

Türbenin tarihi

Mahallenin tepe yamacında yer alan Melikgazi Türbesi’nin Danışmentliler Beyliği’nin 2’nci hükümdarı Melik Gazi’ye ait olduğuna inanılıyor. Tamamı tuğladan oluşan türbe, kesme taştan, yerden 75-80 santimetre yüksekte bir kare kaide üzerinde yer alıyor. İki bölümden oluşan tarihi türbenin alt katında mumyalık, üst katında da sandukalar bulunuyor.

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