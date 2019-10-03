Olimpiyat şampiyonu Rus patenci, falcıya 171 bin lira kaptırdı

Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya 2 milyon ruble (yaklaşık 171 bin lira) para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Rus patenci, polise şikâyette bulundu.

Fotoğraf: DHA

Sotnikova’nın Instagram üzerinden iletişime geçtiği falcı Sotnikova’ya kendisini ‘Olga’ olarak tanıttı. Kadın Sotnikova’ya kişisel yaşamı hakkında bilgiler sunabileceğini ancak uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının hesabına 2 milyon ruble transfer etti. Transferin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti.

Reklam

Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova durumu polise bildirerek şikâyette bulundu.