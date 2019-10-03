Olimpiyat şampiyonu Rus patenci, falcıya 171 bin lira kaptırdı

Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya 2 milyon ruble (yaklaşık 171 bin lira) para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Rus patenci, polise şikâyette bulundu.
Sotnikova’nın Instagram üzerinden iletişime geçtiği falcı Sotnikova’ya kendisini ‘Olga’ olarak tanıttı. Kadın Sotnikova’ya kişisel yaşamı hakkında bilgiler sunabileceğini ancak uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının hesabına 2 milyon ruble transfer etti. Transferin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti.
Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova durumu polise bildirerek şikâyette bulundu.