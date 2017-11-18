Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul’daki bir hastanede beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir aydır yoğun bakımda bulunan Süleymanoğlu karaciğer nakli olmuştu.

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Hastaneden yapılan açıklamada, ameliyatın ardından işin doğasında bulunan birtakım zorluklar yaşandığı belirtildi.

‘Cep Herkülü’ydü

23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.

15 yaşında Brezilya’da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu.

Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

16 yaşında rekor kırarak yine şampiyonluğuna ulaşan Süleymanoğlu, böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1986’daki Avsutralya’nın Melbourne kentindeki dünya şampiyonası sırasında Türkiye’ye iltica eden Süleymanoğlu o tarihten itibaren Türkiye adına yarışmıştı.

1 metre 47 santim boyundaki Süleymanoğlu ‘Cep Herkülü’ olarak anılıyordu.

Başarıları

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında dokuz dünya altı olimpiyat rekoru kırdı.

Türkiye’ye olimpiyatta güreş dışında ilk altın madalyayı kazandırdı.

Toplamda sekiz kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından ‘Dünya’nın En İyi Sporcusu’ seçildi.

Naim Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesi sürüyor