Olimpiyat şampiyonu atlet ötanaziyle hayatına son verdi

Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort (40) ötanaziyle yaşamına son verdi.

Fotoğraf: Reuters

Dejeneratif kas hastalığı nedeniyle tekerlekli iskemleyle yarışlara katılan Vervoort, ötanazinin tedavisi mümkün olmayan hastalarda mümkün olduğu Belçika’da 2008 yılında bu işlem için gerekli belgeleri imzalamıştı.

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Ölüm haberini, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları’nda altın ve gümüş, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’nda gümüş ve bronz madalyayla kazanan Vervoort’un yaşadığı Diest kentinin yerel yönetimi duyurdu. Açıklamada, “Vervoort isteğini salı akşamı gerçekleştirdi” dendi. Belediye binasına Vervoort için bir taziye defteri konuldu.

Hastalığı nedeniyle sürekli ağrı çektiğini, bacaklarının tutmadığını ve uyumakta zorlandığını belirten Vervoort, 2016 yılındaki bir söyleşide, “Bazı akşamlar ağrıdan yerimden çığlık atarak uyanıyorum. Çok fazla ağrı kesici ve morfine ihtiyacım var. Belirli bir süre sonra ölme hakkımı kullanmak istiyorum” demişti.