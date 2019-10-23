Olimpiyat logosu alay konusu oldu: Kuaför ya da çöpçatanlık sitesi tanıtımına uygun

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yapacağı 2024 Yaz Olimpiyatları’nın logosu sosyal medyada alay konusu oldu.

Fotoğraf: Twitter

Olimpiyat ateşini altın madalya sembolü içine yerleştiren tasarımcılar Fransa’nın ulusal figürü Marianne’ın saç ve dudaklarını da kullandı.

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Organizasyon komitesi, altın madalyanın mükemmeliyeti arama duygusunu, ateşin Olimpiyatlar’ın enerjisini ve Marianne’ın ise ülkede yaşayan herkesi özellikle de mücadele eden kadın sporcuları temsil ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre Marianne figürünün logoda yer almasının bir nedeninin de kadınların katıldığı ilk Olimpiyat Oyunları’nın 1900 Paris Olimpiyatları olduğunu anımsatmaktı.

Pazartesi tanıtımı yapılan logoyu beğenen ve övgüyle bahsedenler oldu. Hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye, ‘mükemmel’ diye nitelediği logoyu övenler arasında yerini aldı.

Ancak, beğenmeyenler acımasız eleştiriler yöneltti. Sosyal medyada logoyu alay konusu yapanlar, “Daha çok bir kuaför veya çöpçatanlık sitesine yakışırdı” yorumları yaptı.

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Bir Twitter kullanıcısı, “Bu yeni bir şampuan markası tanıtımı mı” diye sordu; bir diğeri ise “2024 yılında Paris’te yeni bir kuaför açılacak” diye dalga geçti. Logoyu emojiye ve çizgi roman karakterine benzeten de oldu.

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024’te düzenlenecek.