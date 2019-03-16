Ölenlerin yasını tutan Yeni Zelanda bayrakları yarıya indirecek, etinlikler iptal

Cuma namazı sonrasında Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırının şokunu atlatmaya çalışan Yeni Zelanda’da bayraklar yarıya indirilecek.

Fotoğraf: Reuters

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern talimat yayınlayarak, saldırılarda hayatını kaybeden 49 kişinin anısına saygı olarak ülkedeki tüm resmi kurum ve hükümet binalarındaki bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

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Ülkedeki konser ve parti gibi çok sayıda etkinlik de iptal edildi. Highlanders ve Crusaders Super rugbi takımlarının maçı ile Brayn Adams’ın Christchurch’teki konseri iptal edilen etkinlikler arasında yer alıyor.

‘Saldırılara devam edecekti’

Ülke olarak yasta olduklarını ifade eden Ardern, 49 kişiyi öldüren, 48 kişiyi yaralayan 28 yaşındaki saldırgan Brenton Tarrant’ın Kasım 2017’de ‘A Kategori’ silah ruhsatı aldığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Ardern, Tarrant’ın bir ay sonra silah almaya başladığını belirterek “Otomobili silah dolu. Bu onun polis tarafından yakalanmasaydı saldırılara devam etmeyi planladığına işaret ediyor” dedi. Saldırılardan hemen sonra “Böyle biri bizden olamaz” diye tepkisini gösteren Ardern Yeni Zelanda’daki silah yasalarının değişeceğinin de altını çizdi.