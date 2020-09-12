Validen, ‘Ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı’ diyen belediye başkanına tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Covid-19 nedeniyle ölenlerin çoğunun başka hastalığı bulunduğunu ve ileri yaşta olduğunu belirterek, “Bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı” dedi. Vali Ahmet Ümit ise bu sözlerin üzücü olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre CHP’li Özcan (üstte), Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda, virüs ile başarılı bir mücadele verildiğini, ikinci dalgaya karşı hazır olduklarını belirtti.

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Özcan, bir gazetecinin kaç kişinin öldüğünü sorması üzerine şunları söyledi: “Son olarak bir rakam almadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum, 40 civarındaydı. Yani şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip, ileri yaşta, yani bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu hani rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı.”

Vali Ahmet Ümit ise soru üzerine Özcan’ın üzücü bir ifade kullandığını belirterek şunları söyledi: “Yaşlılar bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, huzur kaynaklarımız ve toplumuzun bereketleridir… Yaşlılara karşı söz söylemek kimsenin hakkı ve haddi olmadığı gibi yaşlılarımızın daha huzurlu ve uzun yaşamaları için elimizde gelen gayreti sarf etmek hepimizin görevi.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

“Ailede yaşlı sahibi olmak kısmet sahibi olmak demektir” diyen Ümit, “Eğer böyle bir şey söylendiyse böyle bir sözden de üzüntü duyduğumu kesin olarak ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.