Ölen yavrusunu 17 gün yanından ayırmayarak yasını tutan balina yeniden anne oldu

Yavrusu öldükten sonra 17 gün boyunca yasını tutup cansız bedeniyle yüzen katil balina yeniden anne oldu.
ABD’deki Balina Araştırma Merkezi Tahlequah isimli balinanın geçen hafta doğum yaptığını duyurdu.
Anne ve yavrusu Washington eyaleti ile Vancouver Adası arasında kalan Juan de Fuca boğazında sürünün geri kalanıyla yüzerken görüntülendi.
Tahlequah 2018 yılında yeni doğan yavrusu ölünce onu yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyarak yine haberlere konu olmuştu.
Yetkiler Tahlequah ve yeni yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.