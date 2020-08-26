Ölen trans kızının spermiyle torun sahibi olmak için hukuki mücadele başlatıyor: Yasa, anneye kullanma hakkı vermiyor

İskoçya’da, bir anne, temmuz ayında kaybettiği trans kızının dondurulan spermiyle torun sahibi olmak için hukuki mücadele başlatma kararı aldı.

Fotoğraflar: Louise Anderson

Stirling kentinde yaşayan Louise Anderson (üstte), kızı Ellie’nin iki yıl önce dondurulup bir klinikte saklanan spermi, bir bağışçıdan alınacak yumurta ve taşıyıcı anne sayesinde torun sahibi olmak istiyor.

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Ancak yasa, spermi donduran kişinin öldüğü sırada bir partneri varsa onun saklayıp kullanmasına izin veriyor. Anne-babaya o hakkı tanımıyor.

Bu nedenle ‘Glasgow Royal Infirmary Fertility Clinic’ adlı klinikte saklanan spermin imha edilmesi gerekiyor.

‘Ona söz verdim’

Anderson, kızının 14 yaşındayken ileride çocuk sahibi olabilmek için spermini dondurduğunu, bu işlemi yapabilmek için hormon tedavisini ertelediğini anlattı.

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Şunları söyledi: “‘Bana söz ver. Bir gün bana bir şey olursa çocuğumun dünyaya gelmesini sağlayacaksın’ demişti ben de söz vermiştim. Onun dileğini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım.”

Anderson’ın avukatı Virgil Crawford, ilk etapta başkent Edinburgh’daki mahkemeye başvurarak ilk etapta spermin imha edilmesini engellemeye çalışacaklarını söyledi.

Avukat, başarılı olurlarsa spermin kullanılması için izin almak amacıyla mücadele yürüteceklerini belirtti.

“İlginç, komplike ve sıradışı bir dava dosyası olacak” diyen Crawford, mahkemenin ilgili yasanın değiştirilmesinin önünü açacak bir karar alacağını ümit ettiklerinin de altını çizdi.

Edinburgh Üniversitesi’nden tıp etiği uzmanı David Obree ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Burada konu, ölen kişinin spermi kullanmak isteyen kişiye onay verip vermemesidir bence. Mahkeme bunu dikkate almalı.”

Kuaför olmak isteyen lise öğrencisi Ellie Anderson, hormon tedavisi devam ederken hastalanıp hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ‘kesinleştirilemedi.’