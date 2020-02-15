Ölen işadamının mallarını sahte kimlik ve dublörle satanlar tutuklandı

‘İstanbullu Banker’ olarak tanınan ve bir süre önce yaşamını yitiren işadamı Mehmet Vecihi Eröge’nin taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak, sattıkları belirlenen 11 şüpheliden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mehmet Vecihi Eröge 15 gün önce Balıkesir’de kaldığı huzurevinde yaşamını yitirmişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen altı farklı soruşturma kapsamında Eröge’nin, İzmir’in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul’un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak satıp 20 milyon TL’lik vurgun yapan çeteyi tespit etti.

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Polis çete üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.’yü teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından da İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonla 11 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Polisteki sorgularının ardında 11 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Yedi şüpheli mahkemece yurt dışına çıkma yasağı verilerek, serbest bırakıldı. Firari iki şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

