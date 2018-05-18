Ölen İngiliz YPG savaşçısının ailesinden Türkiye’ye çağrı: Kızımızın cenazesini verin

Suriye’de Kürt silahlı gücü YPG saflarında savaştığı sırada hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Anna Campbell’ın banası, kızının cenazesinin teslim edilmesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Suriye’de Kürt silahlı gücü YPG saflarında savaşırken hayatını kaybeden Campbell’ın babası Dirk Campbell ve İzlanda vatandaşı Haukur Hilmarrson’un annesi, hükümetlerine ortak bir mektup yazarak Türkiyeli yetkililerin Cenevre Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

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Campbell ve Hilmarsson’un annesi Eve Hauksdóttir, açık mektuplarında “Çocuğunuzun ölü bedeninin yerde yatıyor olması yeterince kötü. Afrin’deki Türk güçleri ve müttefikleri ölülere muamele konusunda uluslararası hukuku ihlal ediyor. Kızıl Haç da cesetleri almayı başaramadı” dedi.

Asıl mesleği tesisatçılıl olan ve 2017 Mayıs’ta IŞİD ile savaşan Kürt güçlere yardım için Suriye’ye giden 26 yaşındaki Campbell’ın babası “Savaş alanından hiçbir ceset getirilemedi. Öyle açıkta duruyorlar. Umarım İngiltere hükümeti Türklere baskı yapar” dedi.

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Campbell, YPG ve YPJ saflarında savaşırken ölen ilk İngiliz kadın oldu. Toplamda bu silahlı gruplarla savaşırken ölen İngilizlerin sayısıysa sekize ulaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı “Anna’nın ailesiyle temas halindeyiz. Suriye’de konsolosluğumuz olmadığı için yardım etme şansımız sınırlı” açıklamasını yaptı.

İngiltere, vatandaşlarını Suriye’ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor, silahlı gruplara katılanlara tutuklanabilecekleri ve yargılanabilecekleri uyarısı da yapıyor.