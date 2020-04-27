Ölen hastanın yakınları oksijen tüpüyle doktoru kovaladı

Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç, hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı doktor hafif yaralandı.

Dün akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Ölüm haberini alan yakınları acil servisten girerek, görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı hasta yakınları servisteki camları kırıp oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç’i kovaladı. Hastan yakınları özel güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Olayla ilgli özaltına alınan bir şüpheli ifadesinin ardından serbest kaldı.

‘Kendimi güvende hissetmiyorum’

Dr. Esra Ersöz Genç başına gelenleri sosyal medya hesabından şöyle anlattı: “Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, beş kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bunlar dışarıda. ‘Sağlıkta şiddet yasası çıktı’ diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum”.