Ölen doktorun garajından çıkan 2 bin 411 fetüs için cenaze töreni düzenlendi

ABD’de 2015 yılında lisansı iptal edilen, aynı yıl ölen doktor Ulrich Klopfer’in geçen yıl garajında kürtaj yapılan bebekler bulundu. 2 bin 400 bebeğin fetüsü toprağa verildi.

Fotoğraf: Catholic Association

Lisansı iptal edilemeden önce Indiana eyaletinde üç ayrı kürtaj kliniğinde çalışan doktor Klopfer’ın ölümünden sonra ailesi eşyalarını ayırırken evinin garajında ve aracının bagajında fetüs bulmuştu. 2000-2003 yılları arasında yaptığı operasyonlardan kalan fetüslerin kimyasal bir sıvı içinde korunduğu belirlenmişti.

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Indiana başsavcısı Curtis Hill aynı kaderi paylaşan bu bebeklerin birlikte son istirahatlerinde olmasını istediklerini söyledi. Törende konuşan başsavcı “Bugün nihayet doktor Ulrich Klopfer tarafından duyarsızca ‘istiflenen’ bebekler için bir tören düzenliyoruz. Bu bebekler soğuk karanlık bir garajdan daha iyisini hak ediyor” dedi.