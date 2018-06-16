Öldürülen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü serbest bırakıldı

Bir yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğu kopmuş halde bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan kepçe operatörü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan yavru köpek tedavi için İstanbul’a getirilmiş ancak kurtarılamamıştı.

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Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yavru köpeğin işkence gördüğünün belirlendiğini belirterek failler hakkında yasal olarak gereğinin derhal yapılacağını açıklamıştı.

Son açıklama Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’dan geldi: “Yapılan araştırmada, bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait iki iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekimle yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.”

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Başsavcı bu doğrultuda yürütülen soruşturma kapsamında kepçe operatörlerinden İ.M.’nin şüpheli olarak gözaltına alındığını belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdüğünü söyledi.

Kepçe operatörü İ.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.