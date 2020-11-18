Öldürülen kişinin katil zanlısı cezaevinden izinli çıkmış

İstanbul’un Fatih’te ilçesinde, çay ocağında oturduğu esnada vurularak öldürülen Tarık Güldür’ün katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı ortaya çıktı.
Pazar günü Fatih Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak’taki çay ocağında oturan Güldür (43), içeri giren bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Güldür hastaneye kaldırılırken, zanlı da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Güldür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İHA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görgü tanıkları, zanlının cinayeti işlemeden önce içeri girip “Tarık” diye bağırdığını söyledi.
Kimliği belirlenen zanlının cezaevinden izinli çıkan Mahmut G. (60) olduğu öğrenildi. Polis, Mahmut G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Eyüpsultan’da yakalanan Mahmut G. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.