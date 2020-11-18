Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öldürülen kişinin katil zanlısı cezaevinden izinli çıkmış

İstanbul’un Fatih’te ilçesinde, çay ocağında oturduğu esnada vurularak öldürülen Tarık Güldür’ün katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Pazar günü Fatih Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak’taki çay ocağında oturan Güldür (43), içeri giren bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Güldür hastaneye kaldırılırken, zanlı da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Güldür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Reklam

İHA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görgü tanıkları, zanlının cinayeti işlemeden önce içeri girip “Tarık” diye bağırdığını söyledi.

Kimliği belirlenen zanlının cezaevinden izinli çıkan Mahmut G. (60) olduğu öğrenildi. Polis, Mahmut G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan’da yakalanan Mahmut G. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reklam

SON HABERLER

Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...