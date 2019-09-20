Öldürülen dört yaşındaki Leyla’nın ailesi şikayeti çekti, avukat duruşmaya katılmadı

Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili biri tutuklu yedi sanığın bugün başlayan yargılaması öncesinde, küçük kızın ailesinin dün avukatları Ali Artuk’un bürosuna giderek, “Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme” dediği ortaya çıktı. Artuk davaya katılmadı.

Fotoğraf: DHA

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018’de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kaybolmuş, günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla’nın 18 gün sonra, köye üç kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulunmuştu. Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir 18 Temmuz günü ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

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Leyla’nın amcasının oğlu ve iki amcası yargılanıyor

Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla’nın amcaları Musa Aydemir, Yusuf Aydemir ve köylülerden Besim Dursun ile eşi Hatun Dursun, Ayşe Artam ve eşi Yıldırım Artam hakkında ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14’er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Davanın ilk duruşması bugün saat 09.45’te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir’in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz altı sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van barolarından avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla’nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.