Öldürdükleri Suriyeli kadın için kocasını tehdit etmişler: Onu boşa, ben evleneceğim

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dokuz aylık hamile Suriyeli Mefta Emani’yi 10 aylık bebeğiyle birlikte vahşice katlettiğini itiraf eden iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı.

Bir yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak eşi 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun’la ile Türkiye’ye gelen Mefta Emani, ormanlık alanda 10 aylık bebeğiyle başı ezilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Mefta Emani’ye tecavüz edildiği de belirlenmişti.

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Bebeği evde, annesini ormanda öldürmüşler

Habertürk’ten Müslüm Sarıyar, Uzay Kesmen ve Ramiz Kaan Oktar’ın haberine göre, Halid Al-Rahmun, zanlılar Birol K. ve Cemal B. ile aynı apartmanda oturuyordu. Geçtiğimiz çarşamba üçü arasında tartışma çıktı.

Birol K., Al Rahmun’a “Eşinden boşan, onunla ben evleneceğim. Sana bir miktar da para veririm” dedi, işyeri sahibine ise tartışmanın çıkış sebebini “Al-Rahmun bizden daha çok çalışıyor” diye anlattı.

Birol K., tartışmalarına rağmen Al-Rahmun ve Cemal B.’yi perşembe gece vardiyasına kendi otomobiliyle götürdü. Birol K. ile Cemal B., gece 03.00’te gittikleri işten izin almadan saat 03.15’te ayrılıp Al-Rahmun’un evine gitti.

İkili, levyeyle zorlayarak kapısını açtıkları eve girip Mefta Emani’yi bayılttı. 10 aylık bebek Halaf’ı ise ağladığı için boğarak öldürdü. Bebeği ve battaniyeye sardıkları kadını ormanlık alana götüren iki zanlı, Mefta Emani’ye tecavüz edip, ardından başını taşla ezerek öldürdü ve iki cesedi de ormanlık alana atıp kaçtı.

Tehdit etmişler

Al Rahmun saat 07.00’de eşini doğum için doktor kontrolüne götürmek üzere eve geldi ancak evin kapısının zorlandığını fark etti. Polise başvurup, Birol K. ve Cemal B.’nin kendisini “Sen göreceksin, hesabını soracağız” diye tehdit ettiğini söyledi.

İki zanlı bunun üzerine gözaltına alındı. Evli ve 15 aylık bir çocuk babası Birol K. ile bekâr Cemal B., anne ve bebeğini öldürdüklerini itiraf etti. Onların ifadeleriyle anne ile bebeğin cesetleri ormanlık alanda üstlerine çalı örtülmüş halde bulundu.

İlk saldırısı değilmiş

Emniyette ifade veren iki zanlı, Al-Rahmun’dan intikam almak istediklerini, Mefta Emani’yi kendilerini yakalatabileceği için öldürdüklerini söyledi. Cemal B.’nin daha önce de zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıdan cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Cemal B., bu yüzden “Cezaevine tekrar dönmek istemiyorum” diyerek Birol K. ile birlikte kadını ve çocuğunu öldürdü.

Cemal B.’nın yaşadığı Karaağaç Köyü’nün muhtarı Mehmet Elmacı, “Cemal’in arandığını öğrenince evine gittim, uyuyordu. Uyandırdım, ‘Sen ne yapıyorsun evde?’ diye sorduğumda ‘Bugün izinliyim, çok kötüyüm’ dedi. Sanki bonzai içmiş gibiydi. Birol ise evlenmeden önce ormanda engelli bir kadına cinsel istismarla suçlanmış ve tutuklanıp 5-6 yıl cezaevinde yatmıştı” diye konuştu.

Halid Al-Rahmun, taziyeye gelenlere Birol K.’nın eşi Mefta Emani’yi takip ve taciz ettiğini, bu nedenle polise şikâyetçi olmaya hazırlandıklarını söyledi.