Öldürdüğü karısı için, ‘Aldatıyordu’ dedi, dokuz yıl yatıp çıkacak

Eşini boğarak öldüren adam, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davada haksız tahrik indirimi sonucunda 15 yıl hapis cezasını çarptırılrdı. Mahkeme, adamın “Eşim beni aldatıyordu” demesini esas aldı. Ailesi ise kadının fuhuşa zorlandığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İstanbul’da, 21 Temmuz 2018 günü polisi arayan biri, Üsküdar ilçesinin Yavuztürk Mahallesi’nde, 31 yaşındaki Güneş Karaçuban’ın öldürüldüğünü bildirdi. Eve gelen polisler, iki çocuk annesi kadını boğularak öldürülmüş halde buldu.

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Karaçuban’ın imam nikahlı eşi 53 yaşındaki Sabri Barçağ, eşinin sabah 5’te eve geldiğini savunarak, “‘Hayatıma karışamazsın’ dedi. Kendimi kaybedip boğazını tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum” diye konuştu. Barçağ, cezaevinden gönderdiği mektupta ise eşinin “Sevgilim var” dediğini ve evde kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü.

‘Zorla fuhuş yaptırıyor’

Güneş’in kardeşi Bilal Karaçuban, şiddet gören ablasının bir süre kadın sığınma evinde kaldığını anlatarak, “Cinayetten bir yıl önce ablamı gidip aldım, evimize getirdim. Sabri, ablamı defalarca almak istedi. Bir daha şiddet göstermeyeceğine söz verdiği için müsaade ettik” dedi.

Karaçuban, kumarda 50-60 bin lira kaybeden Barçağ’ın, ablasını fuhuşa zorladığını öne sürerek şunları söyledi: “Ablamın vefatından bir hafta önce yeğenim Emrah beni aradı. ‘Halama fuhuş yaptırıyor’ dedi. Gece ablamın evine gittim. Ablam yoktu. Sabri’nin çalıştırdığı kahveye gittim. Ablamı sordum. ‘Gece olmuş, ablam gelmiyor. Niye rahatsın’ dedim. ‘Bir şey olmaz, gelir’ dedi. Sabah ablam evdeydi. Ablam, Sabri’nin zorla fuhuş yaptırdığını söyledi. Polisi aradım.”

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İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, 5 Aralık günü savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Barçağ’ın eşini canavarca hisle öldürmediğini, cinayeti haksız tahrik altında işlediğini öne sürerek indirim yapılmasını ve 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Dün görülen son duruşmada, Barçağ’a ilk önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra haksız tahrik indirimi yapılarak ceza 15 yıla düşürüldü. Avukatların hesabına göre Barçağ, dokuz yıl sonra serbest kalacak.