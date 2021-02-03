Öldürdüğü kadının cansız bedenini ön koltuğa oturtarak 90 kilometre taşımış

Samsun’da sevgilisi olduğunu iddia ettiği Arzu Aygün’ü (36) öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun’un (38), cinayet sonrası kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat ettiği ve ormanlık alana attığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık’ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Arzu Aygün 42 gün sonra Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde bir ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

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Önce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki ifadesinde Aygün’ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kaldıramayacağı şeyler söyler diye yanına tabanca almış!

Çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürme‘ suçundan tutuklanan Coşkun ifadesinde şunları söyledi: “Arkadaşıma ait arabayla 17 Aralık’ta Arzu’yu oturduğu siteden alarak, alacağı olan kişinin yanına gittik. Giderken, Arzu’nun bana kaldıramayacağım şeyler söylemesi ihtimaline karşı kuru sıkıdan bozma tabancamı da yanıma almıştım. Ardından Ömürevleri Mahallesi’nde piknik alanına giden yol üzerindeki boş araziye geçtik. Konuşma sırasında bana, ‘Seni sevmiyorum, başkasını seviyorum. Eğer o olmasaydı da seninle birlikte olmak istemezdim. Kendime yeni bir hayat kuracağım‘ gibi şeyler söyledi. Konuşma yaparken ben şoför mahallinde, Arzu ise yanımda yolcu olarak bulunuyordu. Bu sırada ben arka koltukta bulunan tabancayı almak üzere arabadan indim. Tabancaya uzandım ve Arzu’ya hitaben, torpidodan küçük bir şey isteyerek onu bana vermesini istedim. Arzu eğilince de yaklaşık 20 santimetre mesafeden kafasına bir el ateş ettim. Arzu burada hayatını kaybetti. Ben olaydan sonra Arzu’yu nereye götüreceğimi düşünmemiştim. Arabanın ön koltuğuna oturtup önce yakınımızda bulunan ormanlık alana bırakmaya karar verdim, sonra da vazgeçtim ve Terme’ye doğru devam ettim. Terme’de yerini gösterdiğim noktaya cansız bedenini bıraktım.”