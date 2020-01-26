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Yaramazlara biraz batar!

Öldürdüğü kadını koyduğu araçla köprüye gidip atladı

İstanbul’da öldürdüğü kadının cesedini taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden Mehmet Keleş aşağı atladı.

Fotoğraf: DHA

Köprünün Anadolu Yakası yönünde 07:00 sıralarında yaşanan olayda otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin arkadan çarpmasının ardından aracını durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Olay yerine giden polis otomobili kontrol ettiğinde bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi buldu.

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İncelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça’yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş’in cesedi ise Üsküdar açıklarında bulundu.

19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İntihar eden Mehmet Keleş’in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 şüpheli kaydı olduğu ortaya çıktı. 

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Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Umke görevlisinin telefonda konuştuğu enkaz altındaki Azize kurtarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen Azize adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevlinin, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istediği 45 yaşındaki Azize kurtarıldı.

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