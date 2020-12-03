Öldü diye morga konan, yaşadığı anlaşılınca yoğun bakıma alınan bebek hayatını kaybetti

Samsun’un Havza ilçesinde ‘Pamuk’ isimli köpeğin bacakları kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili iki kişiye para cezası verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişi, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakılmıştı.