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Yaramazlara biraz batar!

Öldü diye morga konan, yaşadığı anlaşılınca yoğun bakıma alınan bebek hayatını kaybetti

Meksika’da, dünyaya geldikten kısa süre sonra doktorların, “Öldü” dediği ancak morgda yaşadığı anlaşılan bebek haftalardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Fotoğraf: Wikipedia

21 Ekim’de, Puebla kentindeki ‘La Margarita’ adlı hastanede dünyaya gelen Lazarito Albino’nun ‘öldüğünü’ belirleyen doktorlar babasına ölüm belgesini imzalattı. Bebeğin ‘cansız bedeni’ morga kaldıldırıldı.

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Altı saat sonra cenaze evinden görevliler onu teslim almaya gittiğinde ağlamaya ve hareket etmeye başladı.

Morgdaki görevliler ile cenaze evi çalışanları durumu aileye ve sağlık görevlilerine bildirdi ve Lazarito Albino yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Lazarito Albino, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçen cuma hayatını kaybetti ve cumartesi günü toprağa verildi.

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Dünyaya geldiği hastaneyi ihmalle suçlayan anne-babası Santiago ve Elisa Albino, soruşturma açılması için Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’na dilekçe verdi.

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