Öldü diye morga kaldırılan kadının ölmediği anlaşıldı: Yedi saat sonra uyandı

Rusya’da öldü diye morga kaldırılan 81 yaşındaki bir kadın saatler sonra uyandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Bağırsak tıkanması nedeniyle 14 Ağustos’ta Gorshechensky bölgesindeki hastanede ameliyat olan Zinaida Kononova, cerrrahi müdahale sonrasında fenalaştı.

Reklam

Kalbi duran yaşlı kadını geri döndürme çabaları sonuç vermedi.

Doktorlar Kononova’nın yakınlarına, “Onu kaybettik” dedi.

Ölüm raporu hazırlandı ve saat 13:10’da morga kaldırıldı.

Reklam

Yedi saat soonra morgdaki görevli onu yerde buldu. Kononova ölmemişti. Yattığı yerden kalkmak isterken yere düşmüştü.

Şaşkınlık ve panik içinde sağlık görevlilerine haber verdi ve Kononova battaniyeye sarılarak Kursk kentindeki bir hastaneye sevk edildi.

Hastaneden Kononova’nın yeğeni Tatyana Kulikova’yı arayan bir doktor “Sıradışı bir durum var. Teyzeniz yaşıyor. Hastanede tedavi altına aldık” dedi.

“Teyzem hayatta olduğu için çok sevindim ve bir o kadar da şaşırdım” diyen Kulikova, bunun nasıl olabildiğini sordu.

30 dakika süreyle hayata döndürmek için müdahale edildiği yanıt vermeyince öldüğü sonucuna varıldığı yanıtını aldı.

Kononova’nın ameliyat olduğu hastanenin başhekimi Roman Kondratenko, ona müdahale eden doktorun görevden uzaklaştırıldığını konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kononova’nın yakınları hastaneye dava açıp açmama konusunda henüz karar vermedi.

Kurallara göre bir kişinin öldüğü belirlendikten iki saat sonra morga kaldırılması gerektiği, Kononova’nın ise 20 dakika içinde yollandığı vurgulandı.