‘Öldü’ denen genç kadın cenaze evinde gözlerini açtı

ABD’nin Detroit kentindeki evinde ‘öldüğü’ belirlenen genç bir kadın cenaze evinde gözlerini açtı.
Ailenin avukatı Geoffrey Fieger, tahnit edilmek üzereyken uyanan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp’ın, “Kanı boşaltılmak için işlemlere başlanacakken gözlerini açmış. Aile çok şaşkın” dedi ve yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarının altını çizdi.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, pazar günü 20 yaşındaki bir kadının bilinci kapalı halde, hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine eve çağrılan paramediklerin 30 dakika süreyle onu hayata döndürmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.
Bir acil servis doktorundan destek alındığı, doktorun evden aktarılan bilgiler doğrultusunda hastanın ‘öldüğünü’ belirlediği vurgulandı.
Açıklamaya göre adli tıp uzmanı, genç kadının cansız bedeninin otopsiye gerek duyulmadan aileye teslim edilebileceğini söyledi.
Cenazeyi teslim alan aile işlemler için ‘James H Cole’ adlı cenaze eviyle anlaştı.
Oranın çalışanları nefes aldığını gördü ve Beauchamp kısa süre içinde gözlerini açtı.
Sağlık ekipleri çağrıldı. Beauchamp hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı Detroti Tıp Merkezi’nin sözcüsü, durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken Beauchamp’ın annesi Erica Lattimore, “Birileri kızımın öldüğünü söyledi meğer hayattaymış. Halen inanamıyorum” ifadeleriyle şaşkınlığını anlattı.