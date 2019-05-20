Olçok’un eşinden Erdoğan’a: Hakkımı helal etmiyorum

AKP’nin yükselişinde önemli paya sahip reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok AKP’nin kendisine yönelik kampanyası üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Hakkımı helal etmiyorum, beni düşürdüğünüz duruma bakın” diye mesaj attı.

Fotoğraf: Twitter

AKP’nin kuruluşundan bu yana seçim kampanyalarını yürüten Erol Olçok, 15 Temmuz gecesi 15 yaşındaki oğluyla birlikte vurularak hayatını kaybetmişti. Son dönemde AKP’ye karşı eleştirel tavır takınan Nihal Olçok ise artık başta ‘troller’ olmak üzere sosyal medyada AKP’lilerin hedef aldığı isimlerden biri.

Reklam

AKP’li trolün kızdıran paylaşımı

Twitter’da ‘@inallpacino’ adlı bir kullanıcı Nihal Olçok için dün gece şunu yazdı: “Nihal Olçok FETÖ’cü olduğu için Erol ağabey onu boşamış bilmeyene söyleyeyim. Kadın oğlunun ölümünden Erol ağabeyi suçluyormuş yakın çevresine durum bu. Hatta kendi ailesinden FETÖ’den tutuklu olanlar var. Yani kadın, katiline aşık olan Özgür Mumcu değil, zaten katillerle aynı safta.”

Trole yanıt: Hakkımı haram ettim

Nihal Olçok bu mesaj üzerine Erdoğan, cumhurbaşkanı özel kalem müdürü Hasan Doğan ve AKP’li iki hesabı da etiketleyerek şunu yazdı: “Yedi sülalesine hakkımı haram ettim. Şerefsiz troll. Adiler sizi. Allah seni pemperişan etsin. Evlatların bile attığın iftiranın hesabını veremesin. Bizi de bu hale getirenler dünyada, ahirette gün yüzü görmesin.”

Erdoğan, hükümet ve bürokratlara sert çıkış

Bu mesajla yetinmeyen Nihal Olçok, yine Erdoğan’ı etiketleyerek şöyle devam etti: “Şimdi bu sözlerim FETÖ’cü adi terörcülere ve bu milleti, bu teröre bulaştıran bütün hükümet ve bürokratlara… Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Beni düşürdüğünüz hale bakın. Aldanan da birmiş, aldanmayan da.”