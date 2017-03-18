Olcay Şahan’dan Ersun Yanal’a: Beni ikna ettiği, bu atmosferi yaşattığı için teşekkür ederim

Beşiktaş’ta geçirdiği dört buçuk sezonun ardından ara transfer döneminde Trabzonspor’a imza atan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan, teknik direktör Ersun Yanal’a kendisini bordo-mavili takıma katılmaya ikna ettiği için teşekkür etti.

‘Beni ikna ettiği, bu atmosferi yaşattığı için’

Trabzonspor’un yeni stadında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Şahan, şunları söyledi: “Öncelikle buradan hocama teşekkür etmek istiyorum. Bana bu atmosferi, bu Trabzonspor’u yaşattığı için. Beni ikna ettiği için. Tümer ağabeye de buradan teşekkür ediyorum, o neden olduğunu biliyor. Maça çok iyi hazırlandık. Burada gol yememmiştik daha. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Stadımız tamamen doluydu. Uzun zamandır görülmeyen bir atmosfer. Taraftarı tebrik etmek istiyorum. İnşallah böyle devam ederiz.”

‘Yanal sayesinde her şey daha kolay’

Bordo-mavili ekibe kısa sürede uyum sağlamasındaki en büyük etken olarak hocası Yanal’ı gösteren 29 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: “Sırrı yüzde yüz hocadır. Çünkü hocam çok konuşuyor benle. Bana çok destek çıkıyor, yardım ediyor. O yüzden her şey daha kolay, daha rahat oluyor benim için. Bir oyuncu bir hocadan ne kadar öz güven alırsa o kadar iyi performans gösterir.Ben de böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum.”

Şahan, Trabzonspor’un attığı son 10 golün altısına, bir gol ve beş asistle katkıda bulundu.