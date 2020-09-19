Olcay Çakır: Trabzonspor kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor

Eksikler o kadar fazla ki, Trabzonspor kadro kurmakta bile sıkıntı yaşıyor. Üstelik rakip Denizlispor’un lige kötü başladığı da düşünülürse, Bordo- Mavililer’in işi hayli zor olacak. Sakatlar iyileşip, yeniler takıma katılana kadar Eddie Newton, estetik futboldan uzak, sonuç odaklı bir oyun düşünmeli. (…)

İlerleyen haftalarda elbet sakatlar iyileşir, yeni transferler takıma adapte olur ve Trabzonspor kaldığı yerden devam eder… Ama öncelikle panik havasının bir an önce ortadan kalkması için Denizli’den kazanımlarla dönülmesi şart. Ufak bir hatırlatma; sadece Trabzonspor değil, geçen yılın en iyilerinden Başakşehir ve Sivasspor da sezona mağlubiyetle başladı. Üç takımın yaşadığı ortak sorunu iyi değerlendirmek gerekir.

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Olcay Çakır’ın yazısı