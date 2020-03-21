Olcay Çakır: Salgın devam ederse erteleme yerine yeni karar gerekiyor

Liglerin ertelenmesi sonrasında hepimizin kafasında ortak, çok benzer sorular dolaşıyor. Salgın durumu uzun süre devam ederse ertelemenin yerine yeni bir kararın devreye alınması gerekiyor çünkü. Bu karar, salgının durumuna göre; sıkıştırılmış maçlar ile oynanıp küme düşenleri ve Avrupa Kupaları’na katılımı belirleyecek. En merak edileni de yani şampiyonun kim olacağı sorusunun yanıtını da bulmuş olacağız. Dünya genelinde yaşanan organizasyonların akıbeti ne olacaksa; sanırım bizde de karar vericiler benzer yöntemlerle oyuna bir yön verecekler. Tarihe de her yerde korona ya da Covid-19 sezonu olarak geçecek bu sezon… Öyle de anılacak bir bakıma…

Olcay Çakır’ın yazısı