Olcay Çakır: Salgın devam ederse erteleme yerine yeni karar gerekiyor

Liglerin ertelenmesi sonrasında hepimizin kafasında ortak, çok benzer sorular dolaşıyor. Salgın durumu uzun süre devam ederse ertelemenin yerine yeni bir kararın devreye alınması gerekiyor çünkü. Bu karar, salgının durumuna göre; sıkıştırılmış maçlar ile oynanıp küme düşenleri ve Avrupa Kupaları’na katılımı belirleyecek. En merak edileni de yani şampiyonun kim olacağı sorusunun yanıtını da bulmuş olacağız. Dünya genelinde yaşanan organizasyonların akıbeti ne olacaksa; sanırım bizde de karar vericiler benzer yöntemlerle oyuna bir yön verecekler. Tarihe de her yerde korona ya da Covid-19 sezonu olarak geçecek bu sezon… Öyle de anılacak bir bakıma…
SON HABERLER
Corona önlemleri | Konya’da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma durduruldu
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…
Pınar Fidan için sarf edilen ifadelerin ve soruşturma taleplerinin ‘ölçüsüz’ olduğunu düşünüyorum ve hâlihazırdaki üslubun ve tepki biçiminin, bu memlekette yalnızca ve yalnızca ‘müesses nizam’ tarafından pek ‘kullanışlı’ bulunacağı ve hatta bulunduğu kanısındayım.
‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik
Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.
İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri azaltılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüsleri dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, ‘corona’ya karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.
İstanbul Adalet Sarayı’nda hakimin eşinde ‘corona’ çıktı: Personel karantinada
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin hakimi B.L’nin bankacı eşinin corona testinin pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.