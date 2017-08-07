‘Olaylı’ Süper Kupa finaline çifte soruşturma: Ek tedbirler alınacak 

Beşiktaş ve Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde çıkan olaylarla ilgili iki bakanlık soruşturma başlattı.

Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden kelebek tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birilikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmak istemesi gerilimi yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasına ilişkin müfettiş heyeti görevlendirildiği belirtildi.

Ek tedbirler alınacak

Olayın hassasiyetle soruşturulacağı belirtilen açıklamada, il spor güvenlik kurullarının 81 ilde 9 Ağustos günü toplanarak önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınması karara bağlayacağı duyuruldu.

Bununla birlikte 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanun uyarınca özel güvenlik tarafından alınan tedbirlere ilaveten, polis ve jandarma ekiplerince de gerekli takviye yapılacağı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da, biri Samsun’da, diğeri ise İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu merkezinde incelemelere başlayacak iki müfettiş görevlendirdi.

Müfettişler, İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak görev yapacak.