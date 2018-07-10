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Yaramazlara biraz batar!

Olaylı mezuniyet sonrası: ODTÜ’de gözaltına alınan beş kişiye tutuklama talebi

Mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gözaltında olan dört ODTÜ öğrencisi ve bir matbaa çalışanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mezuniyette açılan pankartlardan biri.

Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci gökkuşağı bayrağı açmak isteyince özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramış, güvenlikçiler ile öğrenciler arasında arbede çıkmıştı.

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Aynı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli bir pankart açıldığı iddiasıyla dört öğrenci ve bir matbaa çalışanı gözaltına alınmıştı.

Törende, Rektör Verşan Kök’ü protesto ettiği için evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) Başkanı Özgür Mehmet Gür serbest bırakılmıştı.

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