Olaylı mezuniyet sonrası: ODTÜ’de bir öğrenci daha gözaltında

Mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir öğrenci daha gözaltına alındı.

Aynı zamanda ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması üyesi de olan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür’ün evi bu sabah polislerce basıldı. Gür’e ‘huzur ve asayişi bozmak’ suçlaması yöneltildi.

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Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci gökkuşağı bayrağı açmak isteyince özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramış, daha sonra güvenlik ve öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.

Aynı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli bir pankart açıldığı iddiasıyla üç öğrenci dün gözaltına alınmıştı. İki farklı gözaltının tek soruşturma üzerinden yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.